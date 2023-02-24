Georgi Shalamanov Trenkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgi Shalamanov Trenkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgi Shalamanov Trenkov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgi Shalamanov Trenkov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgi Shalamanov Trenkov 30 Ağustos 2004 tarihinde Brisbane şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Bulgaristan,Avustralya uyrukludur.Gerçek adı da Георги Стоянов Шаламанов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgi Shalamanov Trenkov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Calibre Management yapmaktadır. Georgi Shalamanov Trenkov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belasitsa Petrich futbol takımında oynamaktadır. Belasitsa Petrich takımına 9 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Georgi Shalamanov Trenkov'nin Belasitsa Petrich ile sözleşmesi 9 Şubat 2026 tarihinde bitmektedir.

Georgi Shalamanov Trenkov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgi Shalamanov Trenkov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Georgi Shalamanov Trenkov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgi Shalamanov Trenkov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Strumska Slava

21 Ekim 2022 yılında Kulüpsüz

9 Şubat 2023 yılında Belasitsa

Georgi Shalamanov Trenkov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgi Shalamanov Trenkov şuan Belasitsa Petrich takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

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