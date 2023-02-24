Georgi Stanimirov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgi Stanimirov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgi Stanimirov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgi Stanimirov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgi Stanimirov 2 Ekim 2001 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Георги Лъчезаров Станимиров şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgi Stanimirov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Georgi Stanimirov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Strumska Slava futbol takımında oynamaktadır. Strumska Slava takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Georgi Stanimirov'nin Strumska Slava ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Georgi Stanimirov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgi Stanimirov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Georgi Stanimirov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgi Stanimirov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Temmuz 2022 yılında Belasitsa

1 Ocak 2023 yılında Strumska Slava

Georgi Stanimirov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgi Stanimirov şuan Strumska Slava takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.