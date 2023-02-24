Georgi Staykov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgi Staykov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgi Staykov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgi Staykov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgi Staykov 28 Aralık 1999 tarihinde Parvomay şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Георги Пламенов Стайков şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgi Staykov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Georgi Staykov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Litex Lovech futbol takımında oynamaktadır. Litex Lovech takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Georgi Staykov'nin Litex Lovech ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Georgi Staykov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgi Staykov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Georgi Staykov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgi Staykov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Borislav

12 Temmuz 2022 yılında Saedinenie

1 Ocak 2023 yılında Litex Lovech

Georgi Staykov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgi Staykov şuan Litex Lovech takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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