Georgi Tartov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgi Tartov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgi Tartov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgi Tartov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgi Tartov 3 Aralık 1998 tarihinde Garmen şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Георги Николов Търтов şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgi Tartov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini P&K WSA yapmaktadır. Georgi Tartov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hebar Pazardzhik futbol takımında oynamaktadır. Hebar Pazardzhik takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Georgi Tartov'nin Hebar Pazardzhik ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Georgi Tartov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgi Tartov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Georgi Tartov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgi Tartov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında CSKA-Sofia II

1 Temmuz 2017 yılında Litex Lovech

1 Temmuz 2018 yılında B. Galabovo

1 Temmuz 2019 yılında Kariana Erden

1 Ocak 2021 yılında Hebar P.

Georgi Tartov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgi Tartov şuan Hebar Pazardzhik takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.