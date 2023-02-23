Georgi Terziev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgi Terziev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgi Terziev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgi Terziev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgi Terziev 18 Nisan 1992 tarihinde Sliven şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Георги Илков Терзиев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgi Terziev Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Milen Georgiev yapmaktadır. Georgi Terziev, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ludogorets Razgrad futbol takımında oynamaktadır. Ludogorets Razgrad takımına 12 Ağustos 2013 tarihinde katılmıştır. Georgi Terziev'nin Ludogorets Razgrad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Georgi Terziev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgi Terziev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.60 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Georgi Terziev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgi Terziev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Chern. Burgas

12 Ağustos 2013 yılında Ludogorets

17 Şubat 2017 yılında Hajduk Split

30 Haziran 2017 yılında Ludogorets

Georgi Terziev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgi Terziev şuan Ludogorets Razgrad takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Georgi Terziev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sliven OFK 2000 (-2006), Naftex Burgas

Bulgaristan takımında 3 numaralı formasıyla 7 Ekim 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

Bulgaristan U21 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 1 gol atmıştır.

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