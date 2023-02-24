Georgi Trifonov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgi Trifonov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgi Trifonov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgi Trifonov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgi Trifonov 13 Şubat 2002 tarihinde Asenovgrad şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Георги Николаев Трифонов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgi Trifonov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Management Agency yapmaktadır. Georgi Trifonov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maritsa 1921 Plovdiv futbol takımında oynamaktadır. Maritsa 1921 Plovdiv takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Georgi Trifonov'nin Maritsa 1921 Plovdiv ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Georgi Trifonov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgi Trifonov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Georgi Trifonov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgi Trifonov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Mart 2020 yılında Botev Plovdiv

1 Temmuz 2021 yılında Botev II

1 Temmuz 2022 yılında Krumovgrad

2 Ocak 2023 yılında Maritsa

Georgi Trifonov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgi Trifonov şuan Maritsa 1921 Plovdiv takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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