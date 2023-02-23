Georgi Valchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgi Valchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgi Valchev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgi Valchev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgi Valchev 7 Mart 1991 tarihinde Sandanski şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Георги Томов Вълчев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgi Valchev Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Management Agency yapmaktadır. Georgi Valchev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hebar Pazardzhik futbol takımında oynamaktadır. Hebar Pazardzhik takımına 16 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Georgi Valchev'nin Hebar Pazardzhik ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Georgi Valchev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgi Valchev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Georgi Valchev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgi Valchev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2013 yılında Svetkavitsa

1 Temmuz 2013 yılında Neftochimik

1 Ocak 2014 yılında Lyubimets

7 Temmuz 2014 yılında Lok. Plovdiv

10 Ocak 2017 yılında Neftochimik

20 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

10 Ocak 2018 yılında Vereya

1 Temmuz 2018 yılında Botev Vratsa

1 Ocak 2020 yılında Slavia Sofia

16 Şubat 2023 yılında Hebar P.

Georgi Valchev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgi Valchev şuan Hebar Pazardzhik takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

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