Georgi Varbanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgi Varbanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgi Varbanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgi Varbanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgi Varbanov 27 Eylül 2000 tarihinde Byala şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Георги Николов Върбанов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgi Varbanov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini P&K WSA yapmaktadır. Georgi Varbanov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yantra Gabrovo futbol takımında oynamaktadır. Yantra Gabrovo takımına 14 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Georgi Varbanov'nin Yantra Gabrovo ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Georgi Varbanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgi Varbanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Georgi Varbanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgi Varbanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ekim 2020 yılında Yantra

Georgi Varbanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgi Varbanov şuan Yantra Gabrovo takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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