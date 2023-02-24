Georgi Vasilev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgi Vasilev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgi Vasilev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgi Vasilev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgi Vasilev 2 Şubat 1993 tarihinde Sevlievo şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Георги Валериев Василев şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgi Vasilev Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Georgi Vasilev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Georgi Vasilev'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Georgi Vasilev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgi Vasilev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Georgi Vasilev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgi Vasilev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Montana

1 Ağustos 2013 yılında Dob. Dobrich

1 Temmuz 2014 yılında Akademik

1 Eylül 2014 yılında Lok. Mezdra

1 Ağustos 2015 yılında Botev Vratsa

1 Temmuz 2016 yılında Minyor Pernik

29 Ocak 2018 yılında Sevlievo

1 Temmuz 2019 yılında Oborishte

1 Şubat 2020 yılında Sevlievo

1 Temmuz 2020 yılında Pavlikeni

1 Temmuz 2021 yılında Granit Vladaya

1 Temmuz 2022 yılında Sportist Svoge

1 Eylül 2022 yılında Kulüpsüz

Georgi Vasilev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgi Vasilev şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.