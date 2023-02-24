Georgi Yanev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgi Yanev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgi Yanev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgi Yanev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgi Yanev 4 Ocak 1998 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Георги Ангелов Янев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgi Yanev Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Georgi Yanev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Strumska Slava futbol takımında oynamaktadır. Strumska Slava takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Georgi Yanev'nin Strumska Slava ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Georgi Yanev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgi Yanev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Georgi Yanev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgi Yanev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Şubat 2016 yılında Levski Sofia

23 Ocak 2017 yılında Spartak Pleven

30 Haziran 2017 yılında Levski Sofia

1 Ağustos 2017 yılında Strumska Slava

30 Haziran 2018 yılında Levski Sofia

1 Temmuz 2018 yılında Strumska Slava

15 Eylül 2019 yılında Lokomotiv GO

1 Temmuz 2020 yılında Sportist Svoge

1 Ocak 2021 yılında Strumska Slava

Georgi Yanev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgi Yanev şuan Strumska Slava takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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