Georgi Yomov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgi Yomov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgi Yomov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgi Yomov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgi Yomov 6 Temmuz 1997 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Георги Цецков Йомов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgi Yomov Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Georgi Yomov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA-Sofia futbol takımında oynamaktadır. CSKA-Sofia takımına 17 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Georgi Yomov'nin CSKA-Sofia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Georgi Yomov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgi Yomov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Georgi Yomov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgi Yomov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Sl. Sofia U19

1 Ocak 2016 yılında Slavia Sofia

17 Ağustos 2020 yılında CSKA-Sofia

Georgi Yomov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgi Yomov şuan CSKA-Sofia takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Georgi Yomov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Levski Sofia (2006-2015), Slavia Sofia (2015-2016)

Bulgaristan takımında 17 numaralı formasıyla 8 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

Bulgaristan U21 takımında 10 numaralı formasıyla 6 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Bulgaristan U19 takımında 7 numaralı formasıyla 6 Haziran 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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