Georgian Honciu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgian Honciu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgian Honciu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgian Honciu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgian Honciu 20 Nisan 1989 tarihinde Târgovişte şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgian Honciu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Georgian Honciu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Metaloglobus Bucharest futbol takımında oynamaktadır. FC Metaloglobus Bucharest takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Georgian Honciu'nin FC Metaloglobus Bucharest ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Georgian Honciu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgian Honciu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Georgian Honciu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgian Honciu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında AFC Fortuna PC

1 Şubat 2015 yılında CS Mioveni

23 Ekim 2015 yılında Kulüpsüz

17 Ocak 2016 yılında Chindia

16 Şubat 2018 yılında Șirineasa

1 Temmuz 2018 yılında D. Calarasi

1 Temmuz 2020 yılında FC Arges

1 Temmuz 2022 yılında FC Buzau

25 Ocak 2023 yılında Metaloglobus

Georgian Honciu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgian Honciu şuan FC Metaloglobus Bucharest takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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