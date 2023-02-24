Georgios Antzoulas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Antzoulas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Georgios Antzoulas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Georgios Antzoulas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Georgios Antzoulas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Antzoulas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Georgios Antzoulas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Antzoulas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgios Antzoulas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgios Antzoulas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgios Antzoulas 4 Şubat 2000 tarihinde Tripoli şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γεώργιος Αντζουλάς şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgios Antzoulas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LIAN Sports Group yapmaktadır. Georgios Antzoulas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Újpest FC futbol takımında oynamaktadır. Újpest FC takımına 28 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Georgios Antzoulas'nin Újpest FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Georgios Antzoulas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgios Antzoulas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Georgios Antzoulas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgios Antzoulas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Ast.Tripoli U17

1 Temmuz 2016 yılında A. Tripolis U20

4 Ağustos 2017 yılında Asteras Tripoli

28 Temmuz 2018 yılında Fiorentina U19

30 Haziran 2019 yılında Asteras Tripoli

1 Şubat 2021 yılında Cosenza

30 Haziran 2021 yılında Asteras Tripoli

28 Ocak 2023 yılında Újpest FC

Georgios Antzoulas kimdir

Georgios Antzoulas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgios Antzoulas şuan Újpest FC takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Patraikos, Asteras Tripolis

Georgios Antzoulas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Yunanistan U21 takımında 4 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U19 takımında 5 numaralı formasıyla 8 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

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Georgios Antzoulas nereli

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