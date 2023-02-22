Georgios Athanasiadis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Athanasiadis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Georgios Athanasiadis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Georgios Athanasiadis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Georgios Athanasiadis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Athanasiadis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Georgios Athanasiadis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Athanasiadis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgios Athanasiadis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgios Athanasiadis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgios Athanasiadis 7 Nisan 1993 tarihinde Thessaloniki şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γεώργιος Αθανασιάδης şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgios Athanasiadis Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Prosport International yapmaktadır. Georgios Athanasiadis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AEK Atina futbol takımında oynamaktadır. AEK Atina takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Georgios Athanasiadis'nin AEK Atina ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Georgios Athanasiadis Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/giorgos30athanasiadis/

Georgios Athanasiadis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgios Athanasiadis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Georgios Athanasiadis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgios Athanasiadis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Ethnikos Sochou

11 Temmuz 2012 yılında Panthrakikos

1 Temmuz 2016 yılında Asteras Tripoli

1 Temmuz 2019 yılında AEK Atina

1 Temmuz 2021 yılında FC Sheriff

30 Haziran 2022 yılında AEK Atina

Georgios Athanasiadis kimdir

Georgios Athanasiadis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgios Athanasiadis şuan AEK Atina takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Georgios Athanasiadis nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Son Haberler
Dan Sirbu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dan Sirbu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dan Sirbu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dan Sirbu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Onni Viljamaa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Onni Viljamaa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Onni Viljamaa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Onni Viljamaa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alexandru Mituletu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Mituletu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alexandru Mituletu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Mituletu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Otto Ruoppi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Otto Ruoppi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Otto Ruoppi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Otto Ruoppi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Çok Okunanlar
Başkut isminin anlamı nedir, Başkut ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Başkut isminin anlamı nedir, Başkut ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Paul Papp kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Papp Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Paul Papp kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Papp Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lee Upton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Upton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lee Upton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Upton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gjoko Zajkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gjoko Zajkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gjoko Zajkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gjoko Zajkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir