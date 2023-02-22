Georgios Athanasiadis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Athanasiadis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgios Athanasiadis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgios Athanasiadis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgios Athanasiadis 7 Nisan 1993 tarihinde Thessaloniki şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γεώργιος Αθανασιάδης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgios Athanasiadis Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Prosport International yapmaktadır. Georgios Athanasiadis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AEK Atina futbol takımında oynamaktadır. AEK Atina takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Georgios Athanasiadis'nin AEK Atina ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Georgios Athanasiadis Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/giorgos30athanasiadis/

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Georgios Athanasiadis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgios Athanasiadis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Georgios Athanasiadis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgios Athanasiadis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Ethnikos Sochou

11 Temmuz 2012 yılında Panthrakikos

1 Temmuz 2016 yılında Asteras Tripoli

1 Temmuz 2019 yılında AEK Atina

1 Temmuz 2021 yılında FC Sheriff

30 Haziran 2022 yılında AEK Atina

Georgios Athanasiadis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgios Athanasiadis şuan AEK Atina takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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