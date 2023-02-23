Georgios Kanellopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Kanellopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgios Kanellopoulos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgios Kanellopoulos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgios Kanellopoulos 29 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γεώργιος Κανελλόπουλος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgios Kanellopoulos Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vassilis Panagiotakis yapmaktadır. Georgios Kanellopoulos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HJK Helsinki futbol takımında oynamaktadır. HJK Helsinki takımına 14 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Georgios Kanellopoulos'nin HJK Helsinki ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Georgios Kanellopoulos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgios Kanellopoulos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Georgios Kanellopoulos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgios Kanellopoulos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ağustos 2020 yılında Asteras Tripoli

14 Ocak 2023 yılında HJK Helsinki

Georgios Kanellopoulos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgios Kanellopoulos şuan HJK Helsinki takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Georgios Kanellopoulos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U21 takımında 6 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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