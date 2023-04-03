Georgios Katris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Katris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgios Katris adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Georgios Katris Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Georgios Katris 14 Ekim 2005 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γεώργιος Κάτρης şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Georgios Katris Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Georgios Katris, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Panathinaikos Athen U19 futbol takımında oynamaktadır. Panathinaikos Athen U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Georgios Katris'nin Panathinaikos Athen U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Georgios Katris Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Georgios Katris futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında PAO U19
Georgios Katris Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Georgios Katris şuan Panathinaikos Athen U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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