Georgios Magakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Magakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgios Magakis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgios Magakis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgios Magakis 16 Ekim 1998 tarihinde Arta şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γεώργιος Μαγκάκης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgios Magakis Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Georgios Magakis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Diagoras Rodou futbol takımında oynamaktadır. Diagoras Rodou takımına 5 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Georgios Magakis'nin Diagoras Rodou ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Georgios Magakis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgios Magakis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Georgios Magakis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgios Magakis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Anag. Artas

1 Temmuz 2015 yılında Amv. Kostakion

5 Ekim 2016 yılında Skoufas Komp.

1 Temmuz 2017 yılında GAS Ialysos

30 Ekim 2017 yılında Skoufas Komp.

14 Ağustos 2018 yılında AO Egaleo

1 Ocak 2022 yılında Panachaiki

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

5 Ekim 2022 yılında Diagoras

Georgios Magakis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgios Magakis şuan Diagoras Rodou takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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