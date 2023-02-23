Georgios Manthatis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Manthatis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Georgios Manthatis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Georgios Manthatis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Georgios Manthatis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Manthatis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Georgios Manthatis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Manthatis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgios Manthatis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgios Manthatis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgios Manthatis 11 Mayıs 1997 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γεώργιος Μανθάτης şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgios Manthatis Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Axia Sports Management yapmaktadır. Georgios Manthatis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC KTP futbol takımında oynamaktadır. FC KTP takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Georgios Manthatis'nin FC KTP ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Georgios Manthatis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgios Manthatis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Georgios Manthatis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgios Manthatis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Eylül 2015 yılında Olimpiakos

31 Ağustos 2017 yılında PAS Giannina

30 Haziran 2018 yılında Olimpiakos

22 Ağustos 2018 yılında Panionios

30 Haziran 2019 yılında Olimpiakos

25 Temmuz 2019 yılında Anorthosis

30 Haziran 2020 yılında Olimpiakos

5 Ekim 2020 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2021 yılında Panetolikos

4 Kasım 2021 yılında Kulüpsüz

6 Ocak 2022 yılında GS Kallithea

19 Ocak 2023 yılında FC KTP

31 Aralık 2023 yılında Kallithea

Georgios Manthatis kimdir

Georgios Manthatis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgios Manthatis şuan FC KTP takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Georgios Manthatis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Yunanistan U21 takımında 7 numaralı formasıyla 6 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 3 gol atmıştır.

Yunanistan U19 takımında 7 numaralı formasıyla 13 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

Yunanistan U17 takımında 7 numaralı formasıyla 1 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Georgios Manthatis nereli

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