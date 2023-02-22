Georgios Moustakopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Moustakopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgios Moustakopoulos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgios Moustakopoulos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgios Moustakopoulos 13 Ağustos 1998 tarihinde Patras şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γεώργιος Μουστακόπουλος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgios Moustakopoulos Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Georgios Moustakopoulos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Apollon Smyrnis futbol takımında oynamaktadır. Apollon Smyrnis takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Georgios Moustakopoulos'nin Apollon Smyrnis ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Georgios Moustakopoulos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgios Moustakopoulos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Georgios Moustakopoulos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgios Moustakopoulos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Temmuz 2017 yılında Panachaiki

11 Ağustos 2021 yılında AEK Atina B

19 Ocak 2023 yılında Apollon Smyrnis

Georgios Moustakopoulos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgios Moustakopoulos şuan Apollon Smyrnis takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

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