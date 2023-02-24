Georgios Neofytidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Neofytidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgios Neofytidis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgios Neofytidis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgios Neofytidis 28 Temmuz 2000 tarihinde Thessaloniki şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γεώργιος Νεοφυτίδης şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgios Neofytidis Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini E.C.DIMITRIADIS sro yapmaktadır. Georgios Neofytidis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Debreceni VSC futbol takımında oynamaktadır. Debreceni VSC takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Georgios Neofytidis'nin Debreceni VSC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Georgios Neofytidis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgios Neofytidis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Georgios Neofytidis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgios Neofytidis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ocak 2020 yılında Michalovce

1 Şubat 2022 yılında Zlate Moravce

28 Temmuz 2022 yılında Debrecen

Georgios Neofytidis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgios Neofytidis şuan Debreceni VSC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Georgios Neofytidis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Aris Thessaloniki

Yunanistan U19 takımında 6 numaralı formasıyla 12 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.