Georgios Pavlakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Pavlakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgios Pavlakis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgios Pavlakis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgios Pavlakis 3 Temmuz 2003 tarihinde Athen şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γεώργιος Παυλάκης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgios Pavlakis Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports Genius Agency yapmaktadır. Georgios Pavlakis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panathinaikos Athen B futbol takımında oynamaktadır. Panathinaikos Athen B takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Georgios Pavlakis'nin Panathinaikos Athen B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Georgios Pavlakis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgios Pavlakis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Georgios Pavlakis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgios Pavlakis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Panathinaikos B

Georgios Pavlakis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgios Pavlakis şuan Panathinaikos Athen B takımında oynamakta ve 65 numaralı formayı giymektedir.

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