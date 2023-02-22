Georgios Sarris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Sarris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgios Sarris adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgios Sarris Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgios Sarris 8 Eylül 1989 tarihinde Heraklion şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γεώργιος Σαρρής şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgios Sarris Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Georgios Sarris, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAE Chania futbol takımında oynamaktadır. PAE Chania takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Georgios Sarris'nin PAE Chania ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Georgios Sarris Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgios Sarris isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Georgios Sarris Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgios Sarris futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Ergotelis

1 Temmuz 2014 yılında AEK Atina

30 Ağustos 2015 yılında K. Erciyesspor

29 Temmuz 2016 yılında Hamilton Acad.

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

11 Ocak 2019 yılında Petrolul

31 Ağustos 2019 yılında Flamurtari FC

13 Ekim 2020 yılında Ergotelis

20 Temmuz 2022 yılında PASA Irodotos

13 Ocak 2023 yılında PAE Chania

Georgios Sarris Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgios Sarris şuan PAE Chania takımında oynamakta ve 89 numaralı formayı giymektedir.

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