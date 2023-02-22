Georgios Servilakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Servilakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgios Servilakis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgios Servilakis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgios Servilakis 18 Mayıs 1997 tarihinde Rethymno şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γεώργιος Σερβιλάκης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgios Servilakis Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Zafi Agent yapmaktadır. Georgios Servilakis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAE Chania futbol takımında oynamaktadır. PAE Chania takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Georgios Servilakis'nin PAE Chania ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Georgios Servilakis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgios Servilakis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Georgios Servilakis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgios Servilakis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ağustos 2016 yılında Panathinaikos

10 Ağustos 2017 yılında AOX Kissamikos

1 Temmuz 2018 yılında AO Episkopi

10 Eylül 2019 yılında Thesprotos

30 Temmuz 2020 yılında Ergotelis

1 Temmuz 2022 yılında Ionikos Nikeas

5 Ocak 2023 yılında PAE Chania

Georgios Servilakis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgios Servilakis şuan PAE Chania takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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