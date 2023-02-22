Georgios Xydas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Xydas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgios Xydas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgios Xydas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgios Xydas 14 Nisan 1997 tarihinde Chios şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γεώργιος Ξύδας şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgios Xydas Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Georgios Xydas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Anagennisi Karditsas futbol takımında oynamaktadır. Anagennisi Karditsas takımına 2 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Georgios Xydas'nin Anagennisi Karditsas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Georgios Xydas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgios Xydas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Georgios Xydas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgios Xydas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında AEL Kalloni

1 Temmuz 2016 yılında Olimpiakos

1 Ağustos 2017 yılında AOX Kissamikos

30 Haziran 2018 yılında Olimpiakos

3 Temmuz 2018 yılında PAS Giannina

8 Ağustos 2021 yılında Olymp. Volou

2 Ağustos 2022 yılında Anag. Karditsas

Georgios Xydas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgios Xydas şuan Anagennisi Karditsas takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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