Georgios Zacharakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Zacharakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgios Zacharakis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgios Zacharakis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgios Zacharakis 2 Ocak 2001 tarihinde Larisa şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γεώργιος Ζαχαράκης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgios Zacharakis Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Apollon Larisas futbol takımında oynamaktadır. Apollon Larisas takımına 12 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Georgios Zacharakis'nin Apollon Larisas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Georgios Zacharakis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgios Zacharakis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Georgios Zacharakis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgios Zacharakis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Olympiakos U17

31 Ekim 2018 yılında AE Larisa U19

29 Temmuz 2020 yılında AE Larisa

12 Eylül 2022 yılında Ap. Larisas

Georgios Zacharakis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgios Zacharakis şuan Apollon Larisas takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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