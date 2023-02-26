Georgiy Meskhi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgiy Meskhi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgiy Meskhi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgiy Meskhi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgiy Meskhi 11 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Rusya,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Месхи Георгий Звиадович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgiy Meskhi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Kolkheti-1913 Poti futbol takımında oynamaktadır. FC Kolkheti-1913 Poti takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Georgiy Meskhi'nin FC Kolkheti-1913 Poti ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Georgiy Meskhi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgiy Meskhi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Georgiy Meskhi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgiy Meskhi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Halle U17

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

12 Şubat 2022 yılında Kuban

21 Temmuz 2022 yılında Kolkheti Poti

Georgiy Meskhi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgiy Meskhi şuan FC Kolkheti-1913 Poti takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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