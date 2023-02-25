Georgiy Sanakoev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgiy Sanakoev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgiy Sanakoev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgiy Sanakoev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgiy Sanakoev 3 Kasım 1998 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Санакоев Георгий Ацамазович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgiy Sanakoev Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Slonim 2017 futbol takımında oynamaktadır. FK Slonim 2017 takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Georgiy Sanakoev'nin FK Slonim 2017 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Georgiy Sanakoev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgiy Sanakoev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Georgiy Sanakoev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgiy Sanakoev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2018 yılında Shchit Osetii

1 Ocak 2019 yılında FK Essentuki

1 Temmuz 2019 yılında Olimp 2

1 Temmuz 2020 yılında TSK-Tavriya

26 Temmuz 2022 yılında Slonim

Georgiy Sanakoev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgiy Sanakoev şuan FK Slonim 2017 takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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