Georgiy Tsitaishvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgiy Tsitaishvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgiy Tsitaishvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgiy Tsitaishvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgiy Tsitaishvili 18 Kasım 2000 tarihinde Rischon LeZion şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Gürcistan,Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da გიორგი წიტაიშვილი / Цітаішвілі Георгій Климентійович / ג'ורג'י ציטאאישווילי şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgiy Tsitaishvili Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Georgiy Tsitaishvili, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lech Poznan futbol takımında oynamaktadır. Lech Poznan takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Georgiy Tsitaishvili'nin Lech Poznan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Georgiy Tsitaishvili Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/giotsitaishvili11/

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Georgiy Tsitaishvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgiy Tsitaishvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Georgiy Tsitaishvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgiy Tsitaishvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Dynamo Kyiv U17

1 Ocak 2017 yılında Dynamo Kyiv U19

1 Temmuz 2017 yılında Dynamo Kyiv II

1 Temmuz 2019 yılında Dinamo Kiev

1 Ocak 2021 yılında Vorskla Poltava

30 Haziran 2021 yılında Dinamo Kiev

21 Temmuz 2021 yılında Chornomorets

5 Nisan 2022 yılında Dinamo Kiev

6 Nisan 2022 yılında Wisla Krakow

30 Haziran 2022 yılında Dinamo Kiev

1 Temmuz 2022 yılında Lech Poznan

30 Haziran 2023 yılında Dinamo Kiev

Georgiy Tsitaishvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgiy Tsitaishvili şuan Lech Poznan takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Georgiy Tsitaishvili Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Anorthosis Famagusta (-2011), FC Dynamo Kyiv (2011-)

Gürcistan takımında 19 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

Ukrayna U21 takımında 10 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Ukrayna U20 takımında 7 numaralı formasıyla 24 Mayıs 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Ukrayna U19 takımında 10 numaralı formasıyla 31 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 5 gol atmıştır.

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