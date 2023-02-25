Georgiy Zhukov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgiy Zhukov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgiy Zhukov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgiy Zhukov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgiy Zhukov 19 Kasım 1994 tarihinde Semey şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Kazakistan,Belçika uyrukludur.Gerçek adı da Жуков Георгий şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgiy Zhukov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EASM yapmaktadır. Georgiy Zhukov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cangzhou Mighty Lions futbol takımında oynamaktadır. Cangzhou Mighty Lions takımına 26 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Georgiy Zhukov'nin Cangzhou Mighty Lions ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Georgiy Zhukov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgiy Zhukov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Georgiy Zhukov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgiy Zhukov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Beerschot AC

1 Temmuz 2013 yılında Standard U21

10 Ocak 2014 yılında FC Astana

31 Aralık 2014 yılında Standard U21

27 Ocak 2015 yılında FC Astana

31 Aralık 2015 yılında Standard U21

15 Ocak 2016 yılında Roda JC

30 Haziran 2016 yılında Standard U21

22 Temmuz 2016 yılında Ural

1 Ocak 2017 yılında Kairat Almaty

1 Ocak 2020 yılında Wisla Krakow

26 Ağustos 2022 yılında CZ Mighty Lions

Georgiy Zhukov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgiy Zhukov şuan Cangzhou Mighty Lions takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Georgiy Zhukov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ternesse VV, KSK Beveren, RSC Anderlecht, JMG Tongerlo, Beerschot AC (-2012)

Kazakistan takımında 10 numaralı formasıyla 31 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 0 gol atmıştır.

Kazakistan U21 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U19 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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