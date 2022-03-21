Geoteknik Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Geoteknik Teknikeri maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Geoteknik Teknikeri iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Geoteknik Teknikeri iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.
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Geoteknik Teknikeri Tanımı;
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Geoteknik Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Geoteknik Teknikeri Maaşları
Geoteknik Teknikeri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Geoteknik Teknikeri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Geoteknik Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
3119.69
Meslek Adı :
Geoteknik Teknikeri
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Alt Ana Grubu :
Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Grubu :
Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri
Meslek Birim Grubu :
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Önlisans
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
. Görev ve İşlem Basamakları :
Geoteknik Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
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