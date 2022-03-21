Geoteknik Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Geoteknik Teknikeri görev tanımı nedir, Geoteknik Teknikeri ne iş yapar, Geoteknik Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Geoteknik Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Geoteknik Teknikeri Tanımı;

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Geoteknik Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Geoteknik Teknikeri Maaşları

Geoteknik Teknikeri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Geoteknik Teknikeri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Geoteknik Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3119.69

Meslek Adı :

Geoteknik Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

. Görev ve İşlem Basamakları :

Geoteknik Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

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