Geoteknik Teknikeri/Jeoteknik Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Geoteknik Teknikeri/Jeoteknik Teknikeri maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Geoteknik Teknikeri/Jeoteknik Teknikeri iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Geoteknik Teknikeri/Jeoteknik Teknikeri iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.
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Geoteknik Teknikeri/Jeoteknik Teknikeri Tanımı;
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Geoteknik Teknikeri/Jeoteknik Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Geoteknik Teknikeri/Jeoteknik Teknikeri Maaşları
Geoteknik Teknikeri/Jeoteknik Teknikeri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Geoteknik Teknikeri/Jeoteknik Teknikeri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Geoteknik Teknikeri/Jeoteknik Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
3112.01
Meslek Adı :
Geoteknik Teknikeri/Jeoteknik Teknikeri
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Alt Ana Grubu :
Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Grubu :
Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri
Meslek Birim Grubu :
İnşaat Mühendisliği Teknisyenleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Önlisans
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
-Karayolu, demiryolu, nükleer enerji santralleri, tünel, köprü, baraj, liman, bina gibi yapıların inşa edileceği arazinin fiziksel ve mekanik özelliklerinin ortaya çıkarılması alanında çalışma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.
Görev ve İşlem Basamakları :
Geoteknik Teknikeri/Jeoteknik Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) İnşaat mühendisinin, jeoloji mühendisinin gözetimi altında veya iş sahibi kişi, kurum, kuruluşların istekleri doğrultusunda incelenmesi istenen araziyle ilgili arazi ve laboratuar çalışmaları yapmak,
b) Arazinin yapısına göre ve talimatlar doğrultusunda gerekli sıklık ve derinlikten numuneler almak,
c) Alınan numuneleri analiz etmek,
d) Arazi ve laboratuar deneylerinin analiz sonuçlarını raporlaştırmak ve ilgili birimlere sunmak,
e) Mühendisle çalışanlar arasındaki teknik iletişimi sağlamak,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
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