Geoteknik Teknikeri/Jeoteknik Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Geoteknik Teknikeri/Jeoteknik Teknikeri görev tanımı nedir, Geoteknik Teknikeri/Jeoteknik Teknikeri ne iş yapar, Geoteknik Teknikeri/Jeoteknik Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Geoteknik Teknikeri/Jeoteknik Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Geoteknik Teknikeri/Jeoteknik Teknikeri Tanımı;

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Geoteknik Teknikeri/Jeoteknik Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Geoteknik Teknikeri/Jeoteknik Teknikeri Maaşları

Geoteknik Teknikeri/Jeoteknik Teknikeri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Geoteknik Teknikeri/Jeoteknik Teknikeri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Geoteknik Teknikeri/Jeoteknik Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3112.01

Meslek Adı :

Geoteknik Teknikeri/Jeoteknik Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

İnşaat Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Karayolu, demiryolu, nükleer enerji santralleri, tünel, köprü, baraj, liman, bina gibi yapıların inşa edileceği arazinin fiziksel ve mekanik özelliklerinin ortaya çıkarılması alanında çalışma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Geoteknik Teknikeri/Jeoteknik Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İnşaat mühendisinin, jeoloji mühendisinin gözetimi altında veya iş sahibi kişi, kurum, kuruluşların istekleri doğrultusunda incelenmesi istenen araziyle ilgili arazi ve laboratuar çalışmaları yapmak,

b) Arazinin yapısına göre ve talimatlar doğrultusunda gerekli sıklık ve derinlikten numuneler almak,

c) Alınan numuneleri analiz etmek,

d) Arazi ve laboratuar deneylerinin analiz sonuçlarını raporlaştırmak ve ilgili birimlere sunmak,

e) Mühendisle çalışanlar arasındaki teknik iletişimi sağlamak,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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