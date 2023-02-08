Geovane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Geovane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Geovane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Geovane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Geovane 20 Şubat 1989 tarihinde Pedregulho şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Geovane Batista de Faria şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Geovane Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Geovane, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grêmio Novorizontino (SP) futbol takımında oynamaktadır. Grêmio Novorizontino (SP) takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Geovane'nin Grêmio Novorizontino (SP) ile sözleşmesi 15 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Geovane Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Geovane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Geovane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Geovane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2007 yılında Cruzeiro U20

1 Aralık 2007 yılında AA Francana

1 Eylül 2008 yılında Goiás EC

1 Ocak 2010 yılında Morrinhos-GO

1 Nisan 2010 yılında Goiás EC

1 Haziran 2010 yılında Aparecidense-GO

1 Ekim 2010 yılında Goiás EC

1 Ocak 2011 yılında Nerópolis-GO

1 Şubat 2011 yılında Cruzeiro

1 Haziran 2011 yılında Nerópolis-GO

1 Temmuz 2011 yılında Vila Nova FC

1 Kasım 2011 yılında Nerópolis-GO

1 Ocak 2012 yılında Aparecidense-GO

1 Nisan 2012 yılında Nerópolis-GO

1 Mayıs 2012 yılında ASA

1 Ağu 2013 yılında Nerópolis-GO

1 Eylül 2013 yılında Aparecidense-GO

1 Mayıs 2015 yılında Nerópolis-GO

1 Haziran 2015 yılında Cuiabá-MT

1 Ocak 2016 yılında Aparecidense-GO

30 Ağu 2016 yılında Vila Nova FC

1 Ocak 2019 yılında Goiás EC

8 Ocak 2020 yılında CSA

10 Ocak 2023 yılında Novorizontino

Geovane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Geovane şuan Grêmio Novorizontino (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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