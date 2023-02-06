Geovane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Geovane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Geovane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Geovane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Geovane 2 Mart 1999 tarihinde Salvador şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Geovane da Silva de Souza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Geovane Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Madeira Sports yapmaktadır. Geovane, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ceará Sporting Club futbol takımında oynamaktadır. Ceará Sporting Club takımına - tarihinde katılmıştır. Geovane'nin Ceará Sporting Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Geovane Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Geovane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Geovane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Geovane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Geovane şuan Ceará Sporting Club takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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