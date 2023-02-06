Geovane Meurer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Geovane Meurer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Geovane Meurer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Geovane Meurer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Geovane Meurer 25 Mayıs 2002 tarihinde Paranavaí şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Geovane Santana Meurer şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Geovane Meurer Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Toninello FC yapmaktadır. Geovane Meurer, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Coritiba Foot Ball Club futbol takımında oynamaktadır. Coritiba Foot Ball Club takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Geovane Meurer'nin Coritiba Foot Ball Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Geovane Meurer Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Geovane Meurer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Geovane Meurer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Geovane Meurer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Coritiba FC

Geovane Meurer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Geovane Meurer şuan Coritiba Foot Ball Club takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.