Geovani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Geovani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Geovani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Geovani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Geovani 15 Mayıs 2001 tarihinde Marabá şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Geovani Reis Nascimento Júnior şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Geovani Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Geovani, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vitória Guimarães SC B B futbol takımında oynamaktadır. Vitória Guimarães SC B B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Geovani'nin Vitória Guimarães SC B B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Geovani Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/geovanibjr/

Geovani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Geovani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Geovani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Geovani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Famalicão U19

1 Temmuz 2020 yılında Famalicão U23

1 Temmuz 2021 yılında Famalicão

30 Haziran 2022 yılında Barcelona EC

1 Temmuz 2022 yılında Guimarães B

30 Haziran 2023 yılında Barcelona EC

Geovani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Geovani şuan Vitória Guimarães SC B B takımında oynamakta ve 57 numaralı formayı giymektedir.

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