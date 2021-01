Bursa Çekirge Devlet Hastanesi’nde Ortopedi Uzmanı olarak görev yapan Op. Dr. Ahmet Ümit Sabancı’nın geliştirdiği spreye ilişkin medyada yer alan haberler sonrası birçok internet kullanıcısı spreye ilişkin arama yapmaya başladı. Peki Geoxyn burun spreyi koronavirüsü öldürüyor mu? | Geoxyn Nanotech ağız ve burun spreyi ne işe yarıyor? İşte ayrıntılar...

GEOXYN BURUN SPREYİ KORONAVİRÜSÜ ÖLDÜRÜYOR MU?

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi’nde Ortopedi Uzmanı olarak görev yapan Op. Dr. Ahmet Ümit Sabancı’nın geliştirdiği nanoteknolojik solüsyonların SARS Cov-2 virüsünü 1 dakikada yok ettiği yönünde çıkan haberler sonrası Geoxyn ağız ve burun spreyi merak konusu oldu.

Bursa Uludağ Üniversitesi’nde anti mikrobiyal etkinlik analizleri yapılan solüsyon, sprey olarak raflarda yerini aldı.

Op. Dr. Ahmet Ümit Sabancı’nın projesi, BUÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cüneyt Özakın, Tibbi Genetik ve Translasyonel Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şehime Gülsün Temel ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atıl Bişgin’in katkıları ile geliştirilen sprey ürün haline getirilerek eczanelerde yerini aldı.

‘Geoxyn’ ismiyle raflarda yerini alan ürün, ilk etapta gıda takviyesi grubunda ruhsatlandırıldı.

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbı Cihazlar Kurumu tarafından tıbbi cihaz statüsünde burun spreyi ruhsatlanırken, ağız spreyinin ise ruhsatlanma aşamasında olduğu ifade edildi.

Geoxyn ağız ve burun spreyinin koronavirüsü öldürdüğü yönünde haberler yer almışsa da bu konuda Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama yapılmadı.

Geoxyn ağız ve burun spreyinin koronavirüse iyi geldiği yönünde yapılan haberlere sosyal medyada tepki geldi.

Bir sosyal medya kullanıcısının bir uzmana "Geoxyn burun spreyi hakkında ne düşüyorsunuz?" sorusunu yöneltilmesi üzerine başka bir Twitter kullanıcısı "Hayır, keriz parası yiyip pirasadan kaldırılır" yanıtını verdi.

GEOXYN NANOTECH AĞIZ VE BURUN SPREYİ NE İŞE YARIYOR?

Bununla birlikte Geoxyn nanotech ağız ve burun spreyine ilişkin firmanın resmi web sitesinde koronavirüsü öldürdüğünü belirten bir açıklama da bulunmuyor.

Sosyal medyada ve haber sitelerinde yer alan "Geoxyn Max Defence Nasal 1600" sprey hakkında firmanın web sitesinde şu ifadelere yer verildiği görüldü:

"Burun tıkanıklığı ve burun deliğinin yıkanması amacıyla kullanılan, burun nemlendirici izotonik solüsyonudur. İçeriğindeki gliserin burun yolunu nemlendirerek kurumuş yabancı cisimleri yumuşatır. Nanoteknolojik lipozom solüsyonu mikroorganizmaların burun yolunda tutunması engeller. Aynı zamanda dokuda iyileşmeye yardımcı etkisinden yararlanılır. İçeriğinde bulunan hyaluronik asit ile burun mukozası üzerinde bariyer oluşturarak yabancı cisimlerin tutunmasını zorlaştırır. Mentolün antibakteriyel etkisinden yararlanılmaktadır.

Etken maddesi nano teknolojik olarak hazırlanmış lipozomlarla oluşturulmuştur. Bu lipozomların yapılan mikrobiyolojik çalışmalarda bakteri ve virüsler üzerinde etkinliği tespit edilmiştir. Nanoteknolojik lipozomların dezenfektan etkileri ile mikroorganizmaların üremesini engellediği kanıtlanmıştır."

GEOXYN NANOTECH

GEOXYN NANOTECH Nasal Sprey mukoza üzerinde koruyucu tabaka oluşturur. Hastalıkların oluşmasına sebep olan bakteri ve virüslerin burun mukozasında tutunmasını engellemeye yardımcı olur. Allerjiye sebep olan polen ve yabancı maddelerin yapışmasını önleyerek kaşıntı ve akıntı gibi reaksiyonların oluşmasını engeller.

Burun yolunu nemlendirerek, yabancı cisim ve mikroorganizmaların dışarıya atılmasını sağlar. Burun yolunu temizleyerek açık tutulmasına, dolayısıyla burun tıkanıklığının azaltılmasına yardım eder. Gribal enfeksiyonlar ve bakteriyel enfeksiyonların azaltılması, burun yoluyla bulaşan damlacık enfeksiyonlarının burun mukozasında yerleşmesini engellemek amacıyla kullanılır. Sinüslerin tıkanması durumunda sinus temizliği amacıyla kullanılır. Ameliyat öncesi ve sonrası burun mukozasında biriken ölü dokuların ortamdan uzaklaştırılmasında etkilidir.

GEOXYN NANOTECH ENDİKASYONLARI

Sinüs ve burun problemlerinde

Burun tıkanıklığında

Burun boşluğunu yıkamada

Burun boşluklarının yıkanması ve nemli kalmasında

Burun mukusunu incelterek toz, polen ve allerjiye sebep olan yabancı maddelerin atılmasında

Burun ameliyatları öncesi ve sonrasında burun mukozasının iyileşmesine destek olmada

Bakteri ve virüslerin yerleşmesine engel olmada

Mukus oluşumunun azaltılmasında kullanılır.

GEOXYN NANOTECH İÇERİĞİ

Nanopartikül lipozomlar, gliserin, hyaluronic asit, mentol, distile su, NaCl

GEOXYN NANOTECH NASIL KULLANILIR

Geoxyn Nanotech'in nasıl kullanılacağına ilişkin firmanın internet sitesinden yapılan kullanım talimatı şu şekilde:

"Kullanmadan önce şişeyi çalkalayın. Günde 2-3 kez her iki burun deliğine iki doz sıkınız. Mikroorganizmalardan korunmak amacıyla kalabalık ortamlarda ve burunda akıntı hissettiğinizde 2 saatte bir her iki burun deliğine iki doz sıkılması önerilmektedir. Alerjik rinit hastaları allerjiye sebep olabilecek ortamlarla karşılaştıklarında yıkama amacıyla 2 saatte bir her iki burun deliğine iki doz sıkılması önerilmektedir. Sinüslerin yıkanması için başınızı geriye doğru alarak solüsyonun sinüslere ulaşmasını sağlayınız. Solüsyon mukoza içine ulaşınca başınızı öne alarak solüsyonun geri akmasını sağlayın."

GEOXYN NANOTECH NE KADAR?

Geoxyn Max Dafence Nasal 1600 sprey 99 TL, Geoxyn Max Dafence Oral sprey 1600 de 99 TL'dir.