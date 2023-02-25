Gerald Dezhgiu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gerald Dezhgiu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gerald Dezhgiu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gerald Dezhgiu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gerald Dezhgiu 10 Mayıs 2003 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gerald Dezhgiu Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Turbina futbol takımında oynamaktadır. KF Turbina takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gerald Dezhgiu'nin KF Turbina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gerald Dezhgiu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gerald Dezhgiu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gerald Dezhgiu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gerald Dezhgiu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Eylül 2020 yılında Kulüpsüz

29 Ocak 2021 yılında Partizani U19

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2022 yılında Partizani U19

1 Temmuz 2022 yılında KF Turbina

Gerald Dezhgiu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gerald Dezhgiu şuan KF Turbina takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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