Gerald Diyoke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gerald Diyoke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gerald Diyoke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gerald Diyoke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gerald Diyoke 11 Mart 1996 tarihinde Kaduna şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Gerald Chibueze Diyoke şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gerald Diyoke Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gerald Diyoke, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Cibalia Vinkovci futbol takımında oynamaktadır. HNK Cibalia Vinkovci takımına 31 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Gerald Diyoke'nin HNK Cibalia Vinkovci ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gerald Diyoke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gerald Diyoke isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gerald Diyoke Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gerald Diyoke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ocak 2016 yılında HNK Rijeka

23 Ocak 2017 yılında HNK Sibenik

30 Haziran 2017 yılında HNK Rijeka

17 Temmuz 2017 yılında NK Krsko

30 Haziran 2018 yılında HNK Rijeka

10 Ağu 2018 yılında NK Dugopolje

31 Aralık 2018 yılında HNK Rijeka

19 Eylül 2019 yılında NK Brezice 1919

31 Temmuz 2020 yılında Cibalia

Gerald Diyoke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gerald Diyoke şuan HNK Cibalia Vinkovci takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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