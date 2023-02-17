Gerald Nutz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gerald Nutz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gerald Nutz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gerald Nutz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gerald Nutz 25 Ocak 1994 tarihinde Judenburg şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gerald Nutz Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Selection Fussballconsulting yapmaktadır. Gerald Nutz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Lafnitz futbol takımında oynamaktadır. SV Lafnitz takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gerald Nutz'nin SV Lafnitz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gerald Nutz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nutzgo/

Gerald Nutz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gerald Nutz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gerald Nutz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gerald Nutz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında AKA Kapfenberg

1 Ocak 2011 yılında Rapid/KSV III

1 Temmuz 2012 yılında Kapfenberg II

7 Kasım 2012 yılında Lankowitz

31 Aralık 2012 yılında Kapfenberg II

1 Temmuz 2013 yılında SV Kapfenberg

4 Temmuz 2016 yılında Wolfsberger AC

1 Temmuz 2019 yılında Grazer AK 1902

1 Temmuz 2022 yılında SV Lafnitz

Gerald Nutz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gerald Nutz şuan SV Lafnitz takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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