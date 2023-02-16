Geraldo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Geraldo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Geraldo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Geraldo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Geraldo 12 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. Brezilya,Angola uyrukludur.Gerçek adı da Geraldo Ruan dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Geraldo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trust Football yapmaktadır. Geraldo, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Centro Sportivo Alagoano (AL) futbol takımında oynamaktadır. Centro Sportivo Alagoano (AL) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Geraldo'nin Centro Sportivo Alagoano (AL) ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Geraldo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Geraldo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Geraldo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Geraldo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Nisan 2022 yılında CSA B

1 Ocak 2023 yılında CSA

Geraldo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Geraldo şuan Centro Sportivo Alagoano (AL) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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