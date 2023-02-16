Gerard Deulofeu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gerard Deulofeu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gerard Deulofeu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gerard Deulofeu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gerard Deulofeu 13 Mart 1994 tarihinde Riudarenes şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Gerard Deulofeu Lázaro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gerard Deulofeu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Regenera Elite yapmaktadır. Gerard Deulofeu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Udinese futbol takımında oynamaktadır. Udinese takımına 30 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Gerard Deulofeu'nin Udinese ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Gerard Deulofeu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/gerardeulofeu

Gerard Deulofeu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gerard Deulofeu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 16.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Gerard Deulofeu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gerard Deulofeu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Barça U16

1 Temmuz 2010 yılında Barça U19

1 Temmuz 2011 yılında Barcelona B

1 Temmuz 2013 yılında Barcelona

10 Temmuz 2013 yılında Everton

30 Haziran 2014 yılında Barcelona

14 Ağu 2014 yılında Sevilla

30 Haziran 2015 yılında Barcelona

1 Temmuz 2015 yılında Everton

23 Ocak 2017 yılında Milan

30 Haziran 2017 yılında Everton

1 Temmuz 2017 yılında Barcelona

29 Ocak 2018 yılında Watford

30 Haziran 2018 yılında Barcelona

1 Temmuz 2018 yılında Watford

5 Ekim 2020 yılında Udinese

29 Ocak 2021 yılında Watford

30 Ocak 2021 yılında Udinese

Gerard Deulofeu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gerard Deulofeu şuan Udinese takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gerard Deulofeu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Penya Esportiva Bons Aires

İspanya U21 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 36 maçta 17 gol atmıştır.

İspanya U20 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 3 gol atmıştır.

İspanya U19 takımında 17 numaralı formasıyla 19 Nisan 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 5 gol atmıştır.

İspanya U17 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 6 gol atmıştır.

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