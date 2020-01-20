Gerard Gohou Kasımpaşa’da
Çin Ligi ekiplerinden Beijing BSU'nun 31 yaşındaki forvet oyuncusu Gerard Gohou, 1.5+2 yıllığına Kasımpaşa'ya transfer oldu.
Çin Ligi ekiplerinden Beijing BSU'nun 31 yaşındaki forvet oyuncusu Gerard Gohou, 1.5+2 yıllığına Kasımpaşa'ya transfer oldu.
Sağlık kontrolünden geçen Çin Ligi ekiplerinden Beijing BSU'nun 31 yaşındaki forvet oyuncusu Gerard Gohou, Kemerburgaz Tesisleri'nde Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 1.5+2 yıllığına Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeye imza attı.
Kaynak: İHA
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