Gerard Gumbau kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gerard Gumbau Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gerard Gumbau adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gerard Gumbau Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gerard Gumbau 18 Aralık 1994 tarihinde Campllong şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gerard Gumbau Garriga şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gerard Gumbau Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CONTROL ORIENTADO yapmaktadır. Gerard Gumbau, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Elche CF futbol takımında oynamaktadır. Elche CF takımına 31 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Gerard Gumbau'nin Elche CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gerard Gumbau Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/GerardGumbau

http://www.instagram.com/gerardgumbau/

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Gerard Gumbau Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gerard Gumbau isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Gerard Gumbau Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gerard Gumbau futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Girona FC B

1 Temmuz 2014 yılında Barcelona B

12 Temmuz 2017 yılında CD Leganés

14 Ağu 2019 yılında Girona FC

31 Ağu 2021 yılında Elche CF

Gerard Gumbau Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gerard Gumbau şuan Elche CF takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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