Gerard Mersch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gerard Mersch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gerard Mersch adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gerard Mersch Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gerard Mersch 8 Eylül 1996 tarihinde Yaoundé şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Lüksemburg,Kamerun uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gerard Mersch Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Gerard Mersch, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Progrès Niederkorn futbol takımında oynamaktadır. FC Progrès Niederkorn takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gerard Mersch'nin FC Progrès Niederkorn ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gerard Mersch Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gerard Mersch isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gerard Mersch Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gerard Mersch futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında FC Wiltz 71

1 Temmuz 2015 yılında CS Fola Esch

1 Ocak 2017 yılında FC Wiltz 71

30 Haziran 2017 yılında CS Fola Esch

1 Temmuz 2020 yılında RFCU Luxembourg

16 Ocak 2023 yılında Pr. Niederkorn

30 Haziran 2023 yılında RFCU Luxembourg

Gerard Mersch Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gerard Mersch şuan FC Progrès Niederkorn takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gerard Mersch Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

AS Wincrange

Lüksemburg U21 takımında 11 numaralı formasıyla 5 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Lüksemburg U19 takımında 8 numaralı formasıyla 14 Kasım 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Lüksemburg U17 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

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