Gerardo Ballaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gerardo Ballaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gerardo Ballaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gerardo Ballaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gerardo Ballaj 23 Ekim 2001 tarihinde Gjorm şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gerardo Ballaj Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Turbina futbol takımında oynamaktadır. KF Turbina takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gerardo Ballaj'nin KF Turbina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gerardo Ballaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gerardo Ballaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gerardo Ballaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gerardo Ballaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Eylül 2016 yılında Flamurtari U17

1 Temmuz 2018 yılında Flamurtari U19

1 Temmuz 2020 yılında Flamurtari FC

26 Ocak 2023 yılında KF Turbina

30 Haziran 2023 yılında Flamurtari FC

Gerardo Ballaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gerardo Ballaj şuan KF Turbina takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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