Gerardo Fleitas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gerardo Fleitas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Gerardo Fleitas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gerardo Fleitas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.