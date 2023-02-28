Gerardo Fleitas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gerardo Fleitas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gerardo Fleitas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Gerardo Fleitas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Gerardo Fleitas 14 Nisan 1993 tarihinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Gerardo Isaac Fleitas şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Gerardo Fleitas Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sportivo Luqueño futbol takımında oynamaktadır. Sportivo Luqueño takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Gerardo Fleitas'nin Sportivo Luqueño ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Gerardo Fleitas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Gerardo Fleitas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Marte
1 Temmuz 2021 yılında Luqueño
Gerardo Fleitas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Gerardo Fleitas şuan Sportivo Luqueño takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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