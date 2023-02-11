Gerardo Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gerardo Gomez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gerardo Gomez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gerardo Gomez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gerardo Gomez 17 Mayıs 1985 tarihinde Corrientes şehrinde doğmuştur. 1,60 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gerardo Óscar Gómez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gerardo Gomez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gerardo Gomez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

{oynadıgı-takım} futbol takımında oynamaktadır. {oynadıgı-takım} takımına 15 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Gerardo Gomez'nin {oynadıgı-takım} ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gerardo Gomez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gerardo Gomez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gerardo Gomez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gerardo Gomez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Boca Unidos

1 Temmuz 2014 yılında Chaco For Ever

15 Eylül 2022 yılında Kariyer sonu

Gerardo Gomez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gerardo Gomez şuan {oynadıgı-takım} takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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