Gerasimos Mitoglou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gerasimos Mitoglou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gerasimos Mitoglou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gerasimos Mitoglou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gerasimos Mitoglou 20 Ekim 1999 tarihinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γεράσιμος Μήτογλου şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gerasimos Mitoglou Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vassilis Panagiotakis yapmaktadır. Gerasimos Mitoglou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AEK Atina futbol takımında oynamaktadır. AEK Atina takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Gerasimos Mitoglou'nin AEK Atina ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Gerasimos Mitoglou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gerasimos Mitoglou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Gerasimos Mitoglou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gerasimos Mitoglou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Temmuz 2019 yılında Volos NPS

1 Temmuz 2021 yılında AEK Atina

Gerasimos Mitoglou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gerasimos Mitoglou şuan AEK Atina takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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