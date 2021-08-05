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Gerçek isminin anlamı nedir, Gerçek ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Gerçek isminin anlamı; Yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat demektir. Bu içeriğimizde Gerçek isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Gerçek isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Gerçek isminin anlamı nedir, Gerçek ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Gerçek isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Gerçek ismi ne demek, Gerçek ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Gerçek isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Gerçek İsminin anlamı nedir? TDK Gerçek anlamı:

TDK'de Gerçek ismi yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat anlamına gelmektedir.

Gerçek İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'da Gerçek ismi geçmemektedir.

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Gerçek isminin kökeni:

Gerçek ismi Türlçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de Gerçek ismini kullanan 249 kişi bulunmaktadır.

Gerçek isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

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Gerçek isminin rengi:

Haki

Gerçek ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

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Gerçek isminin Harf Analizi Nedir ?

Gerçek ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

G : Dirençli, zor hayat dersleri

E : İletişim, duygusal karışık

R : Akıllı, lider, sert

Ç : Canlı, arkadaş canlısı

E : İletişim, duygusal karışık

K : Kariyerli

Gerçek isminin Numerolojisi Kaçtır?

Gerçek ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

G: 8

E: 6

R: 21

Ç: 4

E: 6

K: 14

= 59 Gerçek İsminin Numeroloji Toplamı 59’dir.

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Gerçek isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Gerçek ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Gerçek isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

G: 7E: 5R: 9Ç: 3E: 5K: 2 = 31

3 1 = 4 Kader sayısıdır

Gerçek isminin 4 kader sayısına göre kişilik özellikleri

4 – Oldukça sağlam bir karaktere sahiptir. pratik ve çözüm odaklıdır. Ona tam manasıyla güvenebilirsiniz. Çalışma hayatının yanı sıra hayat yaşantısında da oldukça disiplinlidir. Başarıyı yakalamak, başarıya ulaşabilmek  için elinden geleni yapar.  Her kesimden sevilen bir dost ve arkadaştır. Aşırı güvenlik duygusunun kaçınmalıdır.

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