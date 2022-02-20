Gerçek Kesit'in Sarı Bıyık'ı Cahit Kaan Kaşıkçılar bu kez Flash TV'de değil TikTok'ta! Eski görüntüsü gündem oldu!

Flash TV'nin unutulmaz programı Gerçek Kesit'in Sarı Bıyık'ı Cahit Kaan Kaşıkçılar TikTok hesabı açtı. TikTok dünyasına adım adan Sarı Bıyık sosyal medyaya damga vurdu.

TikTok'ta kendi videolarının paylaşıldığını ve popüler olduğunu öğrenen Sarı Bıyık, "Duydum ki benim videolar çok beğeni alıyormuş, o zaman ben de buradayım" dedi.

Cahit Kaan Kaşıkçılar ünlü TikTok fenomeni Onur Sermik ile devamını çekecekleri 'Kiracı' adında video serisine başladı. Gerçek Kesit'in yanı sıra birçok dizi, film ve tiyatro oyunlarında yer alan başarılı oyuncu Cahit Kaan Kaşıkçılar TikTok'ta içerik üretmeye devam edeceğini açıkladı.

Elektrik zamlarını da es geçmeyen Sarı Bıyık kapı çaldığı anları paylaştı. "Kim o?" sorusuna "Elektrik faturası" yanıtını alan Sarı Bıyık kendini boğmaya başlıyor. Artan faturalarla ilgili bu tepkisi Sarı Bıyık'a binlerce beğeni getirdi.

Sarı Bıyık'ın bu hareketi Gerçek Kesit'in unutulmaz anlarından biriydi.